Буба (мультсериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн
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Буба
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Сезон 4 Серия 24
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Сезон 4 Серия 25
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Буба
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Сюжет
Новые приключения домового, который доказывает, что в любой ситуации найдется место для веселья. В онлайн-кинотеатре Wink вас ждет четвертый сезон мультсериала «Буба», смотреть онлайн который в хорошем качестве и без рекламы можно уже сейчас!
В четвертом сезоне домовой Буба и его озорные друзья отправляются в новые увлекательные приключения: испытывают себя на самом страшном аттракционе в парке развлечений, чтобы сделать празднование Хэллоуина незабываемым. Желая приобщиться к искусству, Буба идет в художественную галерею, однако его оттуда выгоняют за плохое поведение. Буба не унывает и берет ситуацию в свои руки: теперь он сам станет художником и докажет, что творчество не знает границ.
Отправляйтесь в мир фантазий и творчества вместе с пушистым до�мовенком и его друзьями: включайте мультфильм «Буба» для детей — 4 сезон онлайн в хорошем качестве и без рекламы ждет вас на видеосервисе Wink по подписке!
Сериал Буба 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко