Буба. Сезон 4
Wink
Детям
Буба
4-й сезон

Буба (мультсериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

8.92014, Booba 26 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет

Новые приключения домового, который доказывает, что в любой ситуации найдется место для веселья. В онлайн-кинотеатре Wink вас ждет четвертый сезон мультсериала «Буба», смотреть онлайн который в хорошем качестве и без рекламы можно уже сейчас!

В четвертом сезоне домовой Буба и его озорные друзья отправляются в новые увлекательные приключения: испытывают себя на самом страшном аттракционе в парке развлечений, чтобы сделать празднование Хэллоуина незабываемым. Желая приобщиться к искусству, Буба идет в художественную галерею, однако его оттуда выгоняют за плохое поведение. Буба не унывает и берет ситуацию в свои руки: теперь он сам станет художником и докажет, что творчество не знает границ.

Отправляйтесь в мир фантазий и творчества вместе с пушистым домовенком и его друзьями: включайте мультфильм «Буба» для детей — 4 сезон онлайн в хорошем качестве и без рекламы ждет вас на видеосервисе Wink по подписке!

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb