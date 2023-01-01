Буба (мультсериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

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Новые приключения домового, который доказывает, что в любой ситуации найдется место для веселья. В онлайн-кинотеатре Wink вас ждет четвертый сезон мультсериала «Буба», смотреть онлайн который в хорошем качестве и без рекламы можно уже сейчас!



В четвертом сезоне домовой Буба и его озорные друзья отправляются в новые увлекательные приключения: испытывают себя на самом страшном аттракционе в парке развлечений, чтобы сделать празднование Хэллоуина незабываемым. Желая приобщиться к искусству, Буба идет в художественную галерею, однако его оттуда выгоняют за плохое поведение. Буба не унывает и берет ситуацию в свои руки: теперь он сам станет художником и докажет, что творчество не знает границ.



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