Буба (мультсериал, 2014) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал о смешном добряке и его друзьях, которые всегда находят вокруг себя что-то новое и интересное. Милый Буба любит изучать окружающий мир. В каждой серии он с удовольствием исследует незнакомые места, вещи и явления не без помощи своих верных и таких же забавных друзей. Все серии мультфильма «Буба» можно смотреть в хорошем качестве на Wink.

