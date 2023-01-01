Буба (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

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Любопытный домовой продолжает познавать мир с неиссякаемым восторгом! Продолжайте смотреть мультик «Буба» — все серии 2 сезона онлайн без рекламы доступны на нашем видеосервисе Wink!



Во втором сезоне Буба отправляется на исследование новых мест и попадает в самые невообразимые ситуации. Домовенок прокатится на поезде, исследует музыкальный магазин и даже слетает в космос, а также попробует свои силы в боулинге, мини-гольфе и на кулинарном мастер-классе. Каждый эпизод — �это новая история, полная смеха и удивительных открытий.



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