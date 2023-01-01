Буба (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
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Буба
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Сезон 2 Серия 8
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Сезон 2 Серия 12
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Сезон 2 Серия 13
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Сезон 2 Серия 14
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Сезон 2 Серия 17
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Сезон 2 Серия 18
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Сезон 2 Серия 19
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Сезон 2 Серия 23
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Сезон 2 Серия 24
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Буба
Сезон 2 Серия 25
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Буба
Сезон 2 Серия 26
Сюжет
Любопытный домовой продолжает познавать мир с неиссякаемым восторгом! Продолжайте смотреть мультик «Буба» — все серии 2 сезона онлайн без рекламы доступны на нашем видеосервисе Wink!
Во втором сезоне Буба отправляется на исследование новых мест и попадает в самые невообразимые ситуации. Домовенок прокатится на поезде, исследует музыкальный магазин и даже слетает в космос, а также попробует свои силы в боулинге, мини-гольфе и на кулинарном мастер-классе. Каждый эпизод — �это новая история, полная смеха и удивительных открытий.
Не упустите шанс присоединиться к персонажу в его забавных приключениях второго сезона: включайте мультфильм «Буба» — смотреть онлайн в хорошем качестве уже сегодня можно на портале Wink!
Сериал Буба 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко