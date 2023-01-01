Буба (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
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Буба
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Сезон 1 Серия 13
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Сезон 1 Серия 14
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Буба
Сезон 1 Серия 17
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Сезон 1 Серия 18
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Сезон 1 Серия 19
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Буба
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Сезон 1 Серия 24
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Сезон 1 Серия 25
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Буба
Сезон 1 Серия 26
Сюжет
Добро пожаловать в удивительный мир первого сезона веселого мультсериала от создателей «Турбозавров». Не пропустите мультфильм «Буба» — смотреть онлайн в хорошем качестве детскую комедию можно на видеосервисе Wink!
Первый сезон представляет нам Бубу — загадочное и игривое существо, которое пропустило сто лет развития и теперь с любопытством исследует современный мир. В каждом четырехминутном эпизоде Буба сталкивается с новыми удивительными вещами: от бытовых прибор�ов до природных явлений, и каждое его открытие — это повод для радости и веселья. Непредсказуемые ситуации и забавные моменты ждут вас на каждом шагу в этом детском мультсериале.
Мультсериал для самых маленьких зрителей, которые любят исследовать окружающий мир и смеяться: начинайте смотреть мультик «Буба» — все серии 1 сезона онлайн и в отличном качестве доступны на портале Wink!
Сериал Буба 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко