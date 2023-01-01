Буба (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

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Добро пожаловать в удивительный мир первого сезона веселого мультсериала от создателей «Турбозавров». Не пропустите мультфильм «Буба» — смотреть онлайн в хорошем качестве детскую комедию можно на видеосервисе Wink!



Первый сезон представляет нам Бубу — загадочное и игривое существо, которое пропустило сто лет развития и теперь с любопытством исследует современный мир. В каждом четырехминутном эпизоде Буба сталкивается с новыми удивительными вещами: от бытовых прибор�ов до природных явлений, и каждое его открытие — это повод для радости и веселья. Непредсказуемые ситуации и забавные моменты ждут вас на каждом шагу в этом детском мультсериале.



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