Буба (мультсериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
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Буба
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Сезон 3 Серия 24
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Сезон 3 Серия 25
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Буба
Сезон 3 Серия 26
Сюжет
Продолжение популярного мультсериала о приключениях любознательного д�омовенка. Приглашаем вас вместе с Бубой познавать мир и радоваться его многообразию: включайте мультсериал «Буба» — все серии 3 сезона онлайн без рекламы доступны на нашем видеосервисе Wink!
В третьем сезоне Буба впервые отпразднует Хэллоуин, заглянет в офис на новогодних каникулах, а весной будет красить яйца к Пасхе. Кроме того, непоседа научится лепить из глины и разберется, как пользоваться огнетушителем. Маленьких зрителей ждет непрерывная череда развлечений и открытий вместе с Бубой и его друзьями.
Подарите детям возможность узнать мир вокруг себя в игровой и веселой форме: включайте мультфильм «Буба» — смотреть онлайн в хорошем качестве 3 сезон уже сегодня можно на портале Wink!
Сериал Буба 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобрит�ания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко