Буба. Сезон 3
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Детям
Буба
3-й сезон

Буба (мультсериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

8.92019, Booba 26 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Продолжение популярного мультсериала о приключениях любознательного домовенка. Приглашаем вас вместе с Бубой познавать мир и радоваться его многообразию: включайте мультсериал «Буба» — все серии 3 сезона онлайн без рекламы доступны на нашем видеосервисе Wink!

В третьем сезоне Буба впервые отпразднует Хэллоуин, заглянет в офис на новогодних каникулах, а весной будет красить яйца к Пасхе. Кроме того, непоседа научится лепить из глины и разберется, как пользоваться огнетушителем. Маленьких зрителей ждет непрерывная череда развлечений и открытий вместе с Бубой и его друзьями.

Подарите детям возможность узнать мир вокруг себя в игровой и веселой форме: включайте мультфильм «Буба» — смотреть онлайн в хорошем качестве 3 сезон уже сегодня можно на портале Wink!

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb