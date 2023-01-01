Буба (мультсериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение популярного мультсериала о приключениях любознательного д�омовенка. Приглашаем вас вместе с Бубой познавать мир и радоваться его многообразию: включайте мультсериал «Буба» — все серии 3 сезона онлайн без рекламы доступны на нашем видеосервисе Wink!



В третьем сезоне Буба впервые отпразднует Хэллоуин, заглянет в офис на новогодних каникулах, а весной будет красить яйца к Пасхе. Кроме того, непоседа научится лепить из глины и разберется, как пользоваться огнетушителем. Маленьких зрителей ждет непрерывная череда развлечений и открытий вместе с Бубой и его друзьями.



Подарите детям возможность узнать мир вокруг себя в игровой и веселой форме: включайте мультфильм «Буба» — смотреть онлайн в хорошем качестве 3 сезон уже сегодня можно на портале Wink!



Сериал Буба 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.