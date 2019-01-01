Буба (мультсериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал о смешном домовом и его друзьях, которые всегда находят вокруг себя что-то новое и интересное. Милое и пушистое существо Буба любит изучать окружающий мир. В каждой серии он с удовольствием исследует незнакомые места, вещи и явления, иногда подвергая себя опасности, но все неизменно заканчивается хорошо. Все серии мультфильма «Буба» можно посмотреть в хорошем качестве на Wink.



Сериал Буба 3 сезон 5 серия