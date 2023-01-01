Буба (мультсериал, 2023) сезон 5 смотреть онлайн

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В пятом сезоне Буба отправляется в путешествие по разным эпохам и мирам: дети узнают, как можно весело провести время в каменном веке, познакомятся с будничными хлопотами на Диком Западе и разгадают тайну происхождения волшебного сыра. Забавные ситуации и непредсказуемые повороты в каждом эпизоде: Буба продолжит радовать и удивлять своими шалостями, а его доброе сердце и открытый взгляд на мир обязательно вызовут улыбку.



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