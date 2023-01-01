Буба (мультсериал, 2023) сезон 5 смотреть онлайн
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Буба
Сезон 5 Серия 1
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Буба
Сезон 5 Серия 2
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Буба
Сезон 5 Серия 3
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Буба
Сезон 5 Серия 4
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Буба
Сезон 5 Серия 5
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Сезон 5 Серия 6
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Буба
Сезон 5 Серия 7
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Буба
Сезон 5 Серия 8
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Буба
Сезон 5 Серия 9
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Буба
Сезон 5 Серия 10
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Буба
Сезон 5 Серия 11
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Буба
Сезон 5 Серия 12
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Сезон 5 Серия 13
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Буба
Сезон 5 Серия 14
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Буба
Сезон 5 Серия 15
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Буба
Сезон 5 Серия 16
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Буба
Сезон 5 Серия 17
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Буба
Сезон 5 Серия 18
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Буба
Сезон 5 Серия 19
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Буба
Сезон 5 Серия 20
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Буба
Сезон 5 Серия 21
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Буба
Сезон 5 Серия 22
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Буба
Сезон 5 Серия 23
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Буба
Сезон 5 Серия 24
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Буба
Сезон 5 Серия 25
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Буба
Сезон 5 Серия 26
Сюжет
Пятый сезон мультсериала, который покорил сердца маленьких зрителей! Оформляйте подписку на видеосервис Wink, чтобы смотреть с малышом мультфильм «Буба» — новые серии без рекламы доступны на нашем портале!
В пятом сезоне Буба отправляется в путешествие по разным эпохам и мирам: дети узнают, как можно весело провести время в каменном веке, познакомятся с будничными хлопотами на Диком Западе и разгадают тайну происхождения волшебного сыра. Забавные ситуации и непредсказуемые повороты в каждом эпизоде: Буба продолжит радовать и удивлять своими шалостями, а его доброе сердце и открытый взгляд на мир обязательно вызовут улыбку.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомп�озитор
Олег
Литвишко