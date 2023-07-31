8.92023, Booba
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Буба (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Встречайте новый сезон сериала Буба. Вас ждет еще больше удивительных приключений, интересных открытий и веселых игр. Вселенная Бубы расширяется, и в новом сезоне будет больше историй, происходящих в разных мирах и с разными Бубами в главных ролях. Мы расскажем, как весело провести время в каменном веке, про будничные хлопоты на Диком Западе, а также откуда берется волшебный сыр. Одно останется неизменным — полюбившийся нашим юным зрителям жанр семейной комедии.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко