Буба (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Встречайте новый сезон сериала Буба. Вас ждет еще больше удивительных приключений, интересных открытий и веселых игр. Вселенная Бубы расширяется, и в новом сезоне будет больше историй, происходящих в разных мирах и с разными Бубами в главных ролях. Мы расскажем, как весело провести время в каменном веке, про будничные хлопоты на Диком Западе, а также откуда берется волшебный сыр. Одно останется неизменным — полюбившийся нашим юным зрителям жанр семейной комедии.



