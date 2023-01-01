21. Давай меняться!
Wink
Детям
Буба
5-й сезон
21. Давай меняться!
8.92023, Booba
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Буба (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Встречайте новый сезон сериала Буба. Вас ждёт ещё больше удивительных приключений, интересных открытий и веселых игр. Вселенная Бубы расширяется и в новом сезоне будет больше историй происходящих в разных мирах и с разными Бубами в главных ролях. Мы расскажем, как весело провести время в каменном веке, про будничные хлопоты на Диком Западе, а также откуда берется волшебный сыр. Одно останется неизменным - полюбившийся нашим юным зрителям жанр семейной комедии.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb