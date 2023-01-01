Буба (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Встречайте новый сезон сериала Буба. Вас ждёт ещё больше удивительных приключений, интересных открытий и веселых игр. Вселенная Бубы расширяется и в новом сезоне будет больше историй происходящих в разных мирах и с разными Бубами в главных ролях. Мы расскажем, как весело провести время в каменном веке, про будничные хлопоты на Диком Западе, а также откуда берется волшебный сыр. Одно останется неизменным - полюбившийся нашим юным зрителям жанр семейной комедии.





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