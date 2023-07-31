26. Круглые миры
26. Круглые миры
2023, Booba
Мультсериалы, Для самых маленьких
Буба (мультсериал, 2023) сезон 5 серия 26 смотреть онлайн

Встречайте новый сезон сериала Буба. Вас ждет еще больше удивительных приключений, интересных открытий и веселых игр. Вселенная Бубы расширяется, и в новом сезоне будет больше историй, происходящих в разных мирах и с разными Бубами в главных ролях. Мы расскажем, как весело провести время в каменном веке, про будничные хлопоты на Диком Западе, а также откуда берется волшебный сыр. Одно останется неизменным — полюбившийся нашим юным зрителям жанр семейной комедии.

Великобритания
Мультсериалы, Для самых маленьких
Full HD
6 мин

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb