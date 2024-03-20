Большая стирка
Wink
Детям
Буба
4-й сезон
Большая стирка
8.92014, Booba
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Буба (мультсериал, 2014) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Развивающий мультсериал о смешном добряке и его друзьях, которые всегда находят вокруг себя что-то новое и интересное. Милый Буба любит изучать окружающий мир. В каждой серии он с удовольствием исследует незнакомые места, вещи и явления не без помощи своих верных и таких же забавных друзей. Все серии мультфильма «Буба» можно смотреть в хорошем качестве на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb