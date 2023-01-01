Фееринки (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Волшебный мультсериал о крошечных феях, которые живут в квартире обычной школьницы, учатся чародейству и помогают людям в быту и не только. Кто бы мог подумать, но дома у девочки Кати обитают представительницы древней цивилизации фей, охраняющих человечество. У каждой из них свое предназначение. Самая юная, Фантик, является феей дружбы, близняшки-подростки Бусинка и Буковка отвечают за красоту и знания, а 16-летняя Дрема — настоящая фея снов. Как-то раз 31 августа волшебницы решают помочь Кате, которая очень волнуется перед началом учебного года, подготовиться к школе. Но из-за разницы в подходах феи устраивают настоящий кавардак, и тогда в комнате внезапно появляется чародейка постарше. Это 20-летняя Терция, она поможет уладить беспорядок и в дальнейшем будет наставницей феечек.



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