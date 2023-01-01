Фееринки (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
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Фееринки
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Сезон 1 Серия 17
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Сезон 1 Серия 18
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Сезон 1 Серия 19
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Фееринки
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Сезон 1 Серия 21
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Фееринки
Сезон 1 Серия 22
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Фееринки
Сезон 1 Серия 23
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Фееринки
Сезон 1 Серия 24
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Фееринки
Сезон 1 Серия 25
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Фееринки
Сезон 1 Серия 26
Сюжет
Волшебный мультсериал о крошечных феях, которые живут в квартире обычной школьницы, учатся чародейству и помогают людям в быту и не только. Кто бы мог подумать, но дома у девочки Кати обитают представительницы древней цивилизации фей, охраняющих человечество. У каждой из них свое предназначение. Самая юная, Фантик, является феей дружбы, близняшки-подростки Бусинка и Буковка отвечают за красоту и знания, а 16-летняя Дрема — настоящая фея снов. Как-то раз 31 августа волшебницы решают помочь Кате, которая очень волнуется перед началом учебного года, подготовиться к школе. Но из-за разницы в подходах феи устраивают настоящий кавардак, и тогда в комнате внезапно появляется чародейка постарше. Это 20-летняя Терция, она поможет уладить беспорядок и в дальнейшем будет наставницей феечек.
Следить за приключениями пятерки волшебниц помогут «Фееринки» — мультсериал 2019 смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- НБРежиссёр
Наталья
Березовая
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- Актриса
Ирина
Киреева
- ТААктриса
Татьяна
Абрамова
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- СЗАктриса
Светлана
Зимина
- ВГАктриса
Варвара
Груздева
- МБАктриса
Мария
Березовая
- ЕБАктриса
Екатерина
Бей
- МТСценарист
Мария
Терещенко
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- АБСценарист
Анастасия
Бессонова
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов