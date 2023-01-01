Машины песенки
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Машины песенки

Машины песенки (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Машины песенки 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Такой непоседе, как Маша сам Бог велел путешествовать. Новый сериал из популярной мульт-вселенной подарил героине возможность побывать в самых разных странах. В ходе своего тура Маша узнала множество национальных мелодий и записала песню на каждую из них. Смотри и слушай «Машины песенки»!

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