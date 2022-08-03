WinkДетямМашины песенки1-й сезонТам все любят петь
Машины песенки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.82019, Там все любят петь
Мультсериалы0+
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О сериале
Такой непоседе, как Маша сам Бог велел путешествовать. Новый сериал из популярной мульт-вселенной подарил героине возможность побывать в самых разных странах. В ходе своего тура Маша узнала множество национальных мелодий и записала песню на каждую из них. Смотри и слушай «Машины песенки»!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
7.4 КиноПоиск