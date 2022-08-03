Почти древнегреческая история
Wink
Детям
Машины песенки
1-й сезон
Почти древнегреческая история

Машины песенки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.82019, Почти древнегреческая история
Мультсериалы0+

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О сериале

Такой непоседе, как Маша сам Бог велел путешествовать. Новый сериал из популярной мульт-вселенной подарил героине возможность побывать в самых разных странах. В ходе своего тура Маша узнала множество национальных мелодий и записала песню на каждую из них. Смотри и слушай «Машины песенки»!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.4 КиноПоиск