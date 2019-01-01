Последний писк моды
Wink
Детям
Машины песенки
1-й сезон
Последний писк моды

Машины песенки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82019, Последний писк моды
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Такой непоседе, как Маша сам Бог велел путешествовать. Новый сериал из популярной мульт-вселенной подарил героине возможность побывать в самых разных странах. В ходе своего тура Маша узнала множество национальных мелодий и записала песню на каждую из них. Смотри и слушай «Машины песенки»!

Сериал Последний писк моды 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск