Маша и Медведь: Скажите «Ой!» (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
У Мишки появилась мечта, а у Маши — средство к ее достижению! На этот раз им предстоит выйти из леса в город и побывать на нескольких свадьбах. «Маша и Медведь: Скажите “Ой!”» — мультфильм 2023 года, который не оставит равнодушным ни маленького поклонника серии, ни взрослого зрителя.
В этом специальном эпизоде Медведь задумывается о покупке яхты, чтобы на ней можно было плавать по морям и ловить рыбу. Но накоплений косолапого не хватит даже на лодку без паруса, и Маша предлагает ему устроиться свадебным фотографом, чтобы подзаработать. К сожалению для молодоженов, ни одна свадьба с участием этих двоих совершенно точно не пойдет по плану, но разве это повод унывать? Маша и Медведь принесут на мероприятие столько веселья и беспорядка, что этот день точно запомнится на всю жизнь, и не только фотографиями.
Но сможет ли Мишка исполнить свою мечту? Чтобы узнать это, а также от души повеселиться, мультфильм «Маша и Медведь: Скажите “Ой!”» смотреть онлайн можно по подписке на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Для самых маленьких
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
