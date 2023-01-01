Дремота
Wink
Детям
Дремота
7.52019, Дремота 2 сезона
Мультсериалы, Фэнтези6+
Засыпайте под самые добрые истории вместе со сказочницей и ее мурлыкающим котом
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Дремота (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Засыпайте под лучшие и самые добрые истории вместе со сказочницей и ее мурлыкающим котом. «Дремота» — сказки для тех, кто готов слушать.

Сказочница Наталья приглашает вас в мир волшебства, чудес и доброты. Каждый вечер вместе с сонным котом по кличке Дремота она открывает новую книжку и переносит зрителей туда, где нет ничего невозможного. Вы услышите как любимые сказки, среди которых «Городок в табакерке» и «Летучий корабль», так и истории, о которых наверняка раньше ничего не знали.

Отправиться навстречу удивительным приключениям перед сном поможет сериал «Дремота», смотреть онлайн который можно на Wink.

Все сезоны сериала Дремота смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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