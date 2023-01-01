7.52019, Дремота 2 сезона
Мультсериалы, Фэнтези6+
Засыпайте под самые добрые истории вместе со сказочницей и ее мурлыкающим котом
Серия в подписке «Wink Дети»
Дремота (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
- 6+13 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 1
- 6+16 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 2
- 6+42 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 3
- 6+25 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 4
- 6+24 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 5
- 6+36 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 6
- 6+29 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 7
- 6+23 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 8
- 6+19 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 9
- 6+25 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 10
- 6+28 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 11
- 6+49 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 12
- 6+36 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 13
- 6+22 мин
Дремота
Сезон 1 Серия 14
Сюжет
Засыпайте под лучшие и самые добрые истории вместе со сказочницей и ее мурлыкающим котом. «Дремота» — сказки для тех, кто готов слушать.
Сказочница Наталья приглашает вас в мир волшебства, чудес и доброты. Каждый вечер вместе с сонным котом по кличке Дремота она открывает новую книжку и переносит зрителей туда, где нет ничего невозможного. Вы услышите как любимые сказки, среди которых «Городок в табакерке» и «Летучий корабль», так и истории, о которых наверняка раньше ничего не знали.
Отправиться навстречу удивительным приключениям перед сном поможет сериал «Дремота», смотреть онлайн который можно на Wink.
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