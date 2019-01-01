Дремота (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Засыпайте под лучшие и самые добрые истории вместе со сказочницей и ее мурлыкающим котом. «Дремота» — сказки для тех, кто готов слушать.



Сказочница Наталья приглашает вас в мир волшебства, чудес и доброты. Каждый вечер вместе с сонным котом по кличке Дремота она открывает новую книжку и переносит зрителей туда, где нет ничего невозможного. Вы услышите как любимые сказки, среди которых «Городок в табакерке» и «Летучий корабль», так и истории, о которых наверняка раньше ничего не знали.



Отправиться навстречу удивительным приключениям перед сном поможет сериал «Дремота», смотреть онлайн который можно на Wink.



Сериал Дремота 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.