Кинди Кидс
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Детям
Кинди Кидс

Кинди Кидс (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Kindi Kids 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мир Кинди Кидс – это увлекательное место, где царит веселье, игры и дружба. Героини мультсериала – девочки-дошкольницы, которые собираются вместе, чтобы исследовать окружающий мир и устроить себе удивительные приключения. Активным подружкам никогда не бывает скучно – они буквально на ходу придумывают новые развлечения, используя своe яркое воображение и игрушки, которые попадаются им под руку. Вместе девочки поют весeлые песенки, учатся доброте и взаимовыручке.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.8 IMDb