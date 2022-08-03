Кинди Кидс (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

WinkДетямКинди Кидс1-й сезон12-я серия
2019, Кинди Кидс. Сезон 1. Серия 12
О сериале
Мир Кинди Кидс – это увлекательное место, где царит веселье, игры и дружба. Героини мультсериала – девочки-дошкольницы, которые собираются вместе, чтобы исследовать окружающий мир и устроить себе удивительные приключения. Активным подружкам никогда не бывает скучно – они буквально на ходу придумывают новые развлечения, используя своe яркое воображение и игрушки, которые попадаются им под руку. Вместе девочки поют весeлые песенки, учатся доброте и взаимовыручке.
СтранаАвстралия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.8 IMDb
- ЛМРежиссёр
Люк
Минакер
- ЭГАктриса
Элла
Горси
- ККАктриса
Кирстен
Кэй
- РВАктриса
Райли
Вонг
- ПКАктриса
Принцесс
К. Мэпп
- МКАктриса
Милан
Катс
- КПАктриса
Келси
Перри
- МШАктриса
Мадисин
Шипман
- ЭКАктриса
Эмбер
Коннор
- ДКАктриса дубляжа
Дарья
Кайсина
- МЛАктриса дубляжа
Марфа
Литвиненко
- КСАктриса дубляжа
Кристина
Сиротинская
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ВСАктриса дубляжа
Василиса
Савкина