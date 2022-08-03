Кинди Кидс (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Мир Кинди Кидс – это увлекательное место, где царит веселье, игры и дружба. Героини мультсериала – девочки-дошкольницы, которые собираются вместе, чтобы исследовать окружающий мир и устроить себе удивительные приключения. Активным подружкам никогда не бывает скучно – они буквально на ходу придумывают новые развлечения, используя своe яркое воображение и игрушки, которые попадаются им под руку. Вместе девочки поют весeлые песенки, учатся доброте и взаимовыручке.

