Кинди Кидс (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Кинди Кидс. Сезон 1. Серия 11
Кинди Кидс
1-й сезон
11-я серия

2019, Кинди Кидс. Сезон 1. Серия 11
Мир Кинди Кидс – это увлекательное место, где царит веселье, игры и дружба. Героини мультсериала – девочки-дошкольницы, которые собираются вместе, чтобы исследовать окружающий мир и устроить себе удивительные приключения. Активным подружкам никогда не бывает скучно – они буквально на ходу придумывают новые развлечения, используя своe яркое воображение и игрушки, которые попадаются им под руку. Вместе девочки поют весeлые песенки, учатся доброте и взаимовыручке.

8.3 КиноПоиск
8.8 IMDb