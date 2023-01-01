Игры синего трактора в 3D (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

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«Игры синего трактора в 3D» — познавательный анимационный проект для самых маленьких и любознательных. Про игры синего трактора мультик 2023 года можно посмотреть онлайн бесплатно на видеоплатформе Wink.



Главный герой — синий трактор, который изучает мир детской площадки. Трактор находит разные волшебные предметы, благодаря которым он может менять облик и превращаться в одушевленные и неодушевленные предметы. Не всегда его эксперименты приводят к положительным результатам, и иногда друзья помогают ему выпутаться из непростых ситуаций.



Синий трактор на площадке для малышей станет добрым помощником в изучении окружающего мира. Смотрите мультсериал «Игры синего трактора в 3D» онлайн бесплатно на стриминг-платформе Wink.



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