Игры синего трактора в 3D (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Узнавать секреты окружающего мира веселее и интереснее, если ты не один. Компанию юным зрителям готов составить синий трактор на площадке: вместе с ним ваш малыш изучит самые разные предметы, найдет выход из непростых ситуаций и научится взаимопомощи. Смотреть й сезон «Игры синего трактора в 3D» онлайн бесплатно можно на видеосервисе Wink.



В первом сезоне Синий трактор изучает на детской площадке волшебные вещи. Касаясь их, он может изменять облик или получать какие-то суперспособности. Из-за своего любопытства Синий трактор иногда попадает в забавные ситуации: превращается в улитку или гусеницу, становится автобусом или свечкой. Но порой он оказывается в затруднительной ситуации, например, замерзает во льду. Тогда к нему на помощь приходят верные друзья. Таким образом герой изучает мир и учится, в том числе и на своих ошибках.



Позвольте малышу исследовать мир, пробовать и проявлять любопытство вместе с помощью проекта «Игры синего трактора в 3D»! Все серии первого сезона про игры синего трактора, мультик 2023 года, доступны на стриминг-платформе Wink.

