Котенок и автомойка
Wink
Детям
Котенок и автомойка

Котенок и автомойка (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

8.92020, Котенок и автомойка 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Новый мультфильм для детей, малышей Котёнок и автомойка - это продолжение мультика Котёнок и волшебный гараж. Вы увидите, где работает Котёнок, чем он занимается на автомобильной мойке. В каждой серии к Котёнку приезжают разные грязные машинки, попавшие в неприятные ситуации. В этой серии к Котэ приедет Синий Трактор Гоша, который уснул под недостроенным домом, а потом проснулся весь в краске.

Все сезоны сериала Котенок и автомойка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг