Котенок и автомойка (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Новый мультфильм для детей, малышей Котёнок и автомойка - это продолжение мультика Котёнок и волшебный гараж. Вы увидите, где работает Котёнок, чем он занимается на автомобильной мойке. В каждой серии к Котёнку приезжают разные грязные машинки, попавшие в неприятные ситуации. В этой серии к Котэ приедет Синий Трактор Гоша, который уснул под недостроенным домом, а потом проснулся весь в краске.



