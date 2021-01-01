Котенок и автомойка. Сезон 1. Серия 5. Чёрная грязь
Wink
Детям
Котенок и автомойка
1-й сезон
5-я серия

Котенок и автомойка (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.92021, Котенок и автомойка. Сезон 1. Серия 5. Чёрная грязь
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Новый мультфильм для детей, малышей Котёнок и автомойка - это продолжение мультика Котёнок и волшебный гараж. Вы увидите, где работает Котёнок, чем он занимается на автомобильной мойке. В каждой серии к Котёнку приезжают разные грязные машинки, попавшие в неприятные ситуации. В этой серии к Котэ приедет Синий Трактор Гоша, который уснул под недостроенным домом, а потом проснулся весь в краске.

Сериал Котенок и автомойка 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг