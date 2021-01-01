Котенок и автомойка (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.92021, Котенок и автомойка. Сезон 1. Серия 3. Липкая жижа
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
О сериале
Новый мультфильм для детей, малышей Котёнок и автомойка - это продолжение мультика Котёнок и волшебный гараж. Вы увидите, где работает Котёнок, чем он занимается на автомобильной мойке. В каждой серии к Котёнку приезжают разные грязные машинки, попавшие в неприятные ситуации. В этой серии к Котэ приедет Синий Трактор Гоша, который уснул под недостроенным домом, а потом проснулся весь в краске.
