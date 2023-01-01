Цветняшки! Сказки (мультсериал, 2024) смотреть онлайн

Друзья-зверята из любимого анимационного сериала становятся героями поучительных историй. Мультики «Цветняшки! Сказки» покажут юным зрителям, как справляться с повседневными трудностями.



Цыпленок Пи так хотел быть лучшим во всем, что сильно расстроился, когда его друзья стали обходить его в играх и учебе. Добрый Волчонок У внезапно столкнулся с коварным врагом — злостью, которая затаилась внутри и то и дело вылезает наружу. А Котенок Мур перестарался и слишком сильно напугал друзей, притворившись привидением.



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