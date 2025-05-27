Цветняшки! Сказки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сказка о том, как Лисенок Айяяй однажды не занял первое место на соревнованиях, но всё равно стал настоящим чемпионом. История познакомит малыша с ценностью дружбы, взаимовыручки и с кодексом чести настоящего спортсмена. Цветняшки — о важном с любовью.

