Сказка лисятам, которые хотят стать настоящими чемпионами
Wink
Детям
Цветняшки! Сказки
1-й сезон
Сказка лисятам, которые хотят стать настоящими чемпионами
8.92024, Сказка лисятам, которые хотят стать настоящими чемпионами
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Цветняшки! Сказки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сказка о том, как Лисенок Айяяй однажды не занял первое место на соревнованиях, но всё равно стал настоящим чемпионом. История познакомит малыша с ценностью дружбы, взаимовыручки и с кодексом чести настоящего спортсмена. Цветняшки — о важном с любовью.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.2 КиноПоиск