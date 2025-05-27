WinkДетямЦветняшки! Сказки1-й сезонСказка лисятам, которые хотят стать настоящими чемпионами
8.92024, Сказка лисятам, которые хотят стать настоящими чемпионами
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Цветняшки! Сказки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Сказка о том, как Лисенок Айяяй однажды не занял первое место на соревнованиях, но всё равно стал настоящим чемпионом. История познакомит малыша с ценностью дружбы, взаимовыручки и с кодексом чести настоящего спортсмена. Цветняшки — о важном с любовью.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.2 КиноПоиск