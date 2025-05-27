Сказка волчатам, на которых иногда нападает злость
Wink
Детям
Цветняшки! Сказки
1-й сезон
Сказка волчатам, на которых иногда нападает злость
8.92024, Сказка волчатам, на которых иногда нападает злость
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Цветняшки! Сказки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сказка о том, как Волчонок У впервые ощутил сильную злость. История поможет малышу познакомиться с этой эмоцией, научиться её распознавать и понять, что злиться — это нормально. Волчонок У покажет, как справляться со злостью и выражать её безопасно. Цветняшки — о важном с любовью.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.2 КиноПоиск