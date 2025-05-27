WinkДетямЦветняшки! Сказки1-й сезонСказка волчатам, на которых иногда нападает злость
8.92024, Сказка волчатам, на которых иногда нападает злость
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Цветняшки! Сказки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Сказка о том, как Волчонок У впервые ощутил сильную злость. История поможет малышу познакомиться с этой эмоцией, научиться её распознавать и понять, что злиться — это нормально. Волчонок У покажет, как справляться со злостью и выражать её безопасно. Цветняшки — о важном с любовью.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.2 КиноПоиск