Цветняшки! Сказки (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сказка о том, как однажды Котенок Мур нечаянно напугал своих друзей. Эта история поможет малышу познакомиться с эмоцией страха, научиться её распознавать и понять, что бояться — это нормально, ведь страх бывает у каждого. Вместе с Котенком Мур малыш узнает, что многое из того, что кажется страшным на первый взгляд, на самом деле вовсе не так уж страшно. Цветняшки — о важном с любовью.