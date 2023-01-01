Приключения Ам Няма
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Детям
Приключения Ам Няма

Приключения Ам Няма (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

8.92011, Приключения Ам Няма 26 сезонов
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

21-й сезон22-й сезон

Сюжет

Весeлый мультсериал по мотивам мобильной игры Cut the Rope про зелeного сладкоежку, которому нужно съесть все сладости, развешанные на верeвках. Однажды это удивительное существо оказывается на пороге дома малыша Эвана. Мальчик угощает монстрика конфетой, и они становятся лучшими друзьями.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb