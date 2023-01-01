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Приключения Ам Няма
Кусь Ням-1

Приключения Ам Няма (мультсериал, 2020) сезон 15 смотреть онлайн

9.02020, Кусь Ням-1 10 серий
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

НачалоПутешествие во времениНеожиданное путешествиеСказкиВокруг СветаВидеоблог Работа мечтыСупер Нямы-1Супер Нямы-2Супер Нямы-3Супер Нямы-4Супер Нямы-5Супер Нямы-6Супер Нямы-7Кусь Ням-1Кусь Ням-2Кусь Ням-3Ам Ням Кафе-1Ам Ням Кафе-2Новые соседи-1Новые соседи-2Новые соседи-3Новые соседи-4Новые соседи-5Новые соседи-6Новые соседи-7Волшебная карта

О сериале

Весeлый мультсериал по мотивам мобильной игры Cut the Rope про зелeного сладкоежку, которому нужно съесть все сладости, развешанные на верeвках. Однажды это удивительное существо оказывается на пороге дома малыша Эвана. Мальчик угощает монстрика конфетой, и они становятся лучшими друзьями.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.9 IMDb