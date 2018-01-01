Золушка и заколдованный принц (фильм, 2018) смотреть онлайн

Золушка и заколдованный принц
Золушка и заколдованный принц
8.62018, Cinderella and the Secret Prince
Мультфильм, Семейный83 мин6+
О фильме

С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться из чердака, где они живут, и попасть в Королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал - самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключения, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

