8.62018, Cinderella and the Secret Prince
Мультфильм, Семейный83 мин6+
Золушка и заколдованный принц (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться из чердака, где они живут, и попасть в Королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал - самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключения, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ЛСРежиссёр
Линн
Саузерленд
- КНАктёр
Крис
Ниоси
- РМАктёр
Роберт
Мартин Клейн
- ТААктёр
Тони
Аццолино
- КДАктриса
Кирстен
Дэй
- СМАктёр
Стивен
Мендел
- ТСАктёр
Терренс
Стоун
- ПВАктриса
Полетт
Виктор-Лифтон
- СБСценарист
Стефани
Бурсилл
- РФСценарист
Расселл
Фанг
- МСПродюсер
Мишель
Сунь
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова