Золушка и заколдованный принц (фильм, 2018) смотреть онлайн

С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам удается выбраться из чердака, где они живут, и попасть в Королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна: настоящий принц был превращен в мышь Злой ведьмой, а тот, кто возглавляет бал - самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключения, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла.



