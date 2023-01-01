Wink
Золушка и заколдованный принц
Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка и заколдованный принц»

Режиссёры

Линн Саузерленд

Lynne Southerland
Режиссёр

Актёры

Крис Ниоси

Chris Niosi
АктёрAlex
Роберт Мартин Клейн

R. Martin Klein
АктёрManny
Тони Аццолино

Tony Azzolino
АктёрWalt
Кирстен Дэй

Kirsten Day
АктрисаCrystal
Стивен Мендел

Stephen Mendel
АктёрOlaf
Терренс Стоун

Terrence Stone
АктёрEagle
Полетт Виктор-Лифтон

Paulette Victor-Lifton
Актриса

Сценаристы

Стефани Бурсилл

Stephanie Bursill
Сценарист
Расселл Фанг

Russell Fung
Сценарист

Продюсеры

Мишель Сунь

Michelle Sun
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Чумантьева

Актриса дубляжа
Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Александр Фенин

Актёр дубляжа
Татьяна Литвинова

Актриса дубляжа