Шаранутый космос
Wink
Детям
Шаранутый космос
9.02022, Шаранутый космос 1 сезон
Мультфильмы, Фантастика12+
Отправляйтесь в путешествие вместе с Астрочелом: познавательный мультсериал про космос

Шаранутый космос (мультсериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Неизведанный и далекий космос становится немного ближе благодаря приключениям Астрочела. В своем увлекательном путешествии он получает самую разную информацию от говорящих планет — например, почему Меркурий горячий, Марс красный, а у Сатурна есть кольца.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.2 IMDb