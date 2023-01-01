Пластилинки
Wink
Детям
Пластилинки

Пластилинки (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Пластилинки 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Веселые пластилиновые друзья знакомят юных зрителей с окружающим миром, превращаясь в зверей, растения, музыкальные инструменты, машины и даже цифры. Они разыгрывают забавные сценки и каждый новый урок делают интересным.

Все сезоны сериала Пластилинки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг