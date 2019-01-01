Пластилинки. Зверушки. Серия 58
Wink
Детям
Пластилинки
1-й сезон
58-я серия

Пластилинки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн

8.02019, Пластилинки. Зверушки. Серия 58
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Веселые пластилиновые друзья знакомят юных зрителей с окружающим миром, превращаясь в зверей, растения, музыкальные инструменты, машины и даже цифры. Они разыгрывают забавные сценки и каждый новый урок делают интересным.

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