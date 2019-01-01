Пластилинки. Зверушки. Серия 17
Wink
Детям
Пластилинки
1-й сезон
17-я серия

Пластилинки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

8.12019, Пластилинки. Зверушки. Серия 17
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Веселые пластилиновые друзья знакомят юных зрителей с окружающим миром, превращаясь в зверей, растения, музыкальные инструменты, машины и даже цифры. Они разыгрывают забавные сценки и каждый новый урок делают интересным.

Сериал Пластилинки 1 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг