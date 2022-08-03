Пластилинки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Пластилинки. Машинки. Серия 22
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Веселые пластилиновые друзья знакомят юных зрителей с окружающим миром, превращаясь в зверей, растения, музыкальные инструменты, машины и даже цифры. Они разыгрывают забавные сценки и каждый новый урок делают интересным.

Россия
Мультсериалы, Для самых маленьких
SD
2 мин / 00:02

