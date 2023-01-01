Бабушкины сказки
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Бабушкины сказки
8.32019, Бабушкины сказки 1 сезон
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Бабушкины сказки (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кто лучше всех умеет рассказывать сказки? Конечно же, бабушка. Она расскажет самые интересные сказки о том, как добро побеждает зло, как прекрасные принцы спасают своих принцесс, а злые волшебницы колдуют над волшебным зельем.

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