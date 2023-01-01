Забезу. Уши с хвостиком
Wink
Детям
Забезу. Уши с хвостиком

Забезу. Уши с хвостиком (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

8.62021, Забезу. Уши с хвостиком 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главная героиня — обаятельная малышка Забезу, чья мама — креативная Зайка, а папа — сильный и умный Обезьян-космонавт. Любознательная Забезу вместе с родителями, любимой ящеркой Бадди, друзьями и соседями живет в красочной и экологичной Вселенной лесного города.


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