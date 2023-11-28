Забезу. Уши с хвостиком (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно
8.72021, Забезу. Уши с хвостиком. Сезон 1. Серия 25
Мультсериалы0+
Сезоны и серии
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 0+10 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 0+6 мин
Забезу. Уши с хвостиком
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
О сериале
Главная героиня — обаятельная малышка Забезу, чья мама — креативная Зайка, а папа — сильный и умный Обезьян-космонавт. Любознательная Забезу вместе с родителями, любимой ящеркой Бадди, друзьями и соседями живет в красочной и экологичной Вселенной лесного города.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
- ЗМРежиссёр
Захар
Мартышкин
- ААСценарист
Александр
Алфеев
- АССценарист
Анастасия
Савченко
- ВССценарист
Владимир
Сергеев
- ВАСценарист
Вячеслав
Абрамцев
- АЛПродюсер
Анна
Лобачёва
- ЕЛПродюсер
Евгений
Лобачёв
- АФПродюсер
Александр
Филюрин
- МКХудожница
Мария
Куликова
- ЕКХудожница
Елена
Костюченко
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский
- НБКомпозитор
Наталья
Белобрагина
- ГЛКомпозитор
Григорий
Ландман