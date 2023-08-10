Забезу. Уши с хвостиком (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Забезу. Уши с хвостиком. Сезон 1. Серия 1
Забезу. Уши с хвостиком
1-й сезон
1-я серия

Главная героиня — обаятельная малышка Забезу, чья мама — креативная Зайка, а папа — сильный и умный Обезьян-космонавт. Любознательная Забезу вместе с родителями, любимой ящеркой Бадди, друзьями и соседями живет в красочной и экологичной Вселенной лесного города.


Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.4 КиноПоиск