Тачки, тачки
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Тачки, тачки
8.72017, Тачки, тачки 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Тачки, тачки (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Двое автомехаников - весeлый енот Николя и неуклюжий крокодил Жак - стараются помочь всем жителям города. Для этого они используют свой гараж и свою смекалку. Нужна бетономешалка — не проблема, давайте переоборудуем в неe кабриолет! Жак, ты думаешь, это хорошая идея? Ну, давай попробуем. Интересные факты о машинах, смешные ситуации и, конечно, Рок-н-ролл!

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