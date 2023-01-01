Цветняшки. Сезон 1
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72021, Цветняшки. Сезон 1 56 серий
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Первый сезон сериала-мюзикла «Цветняшки» — это увлекательные музыкальные истории, где главные герои, становятся настоящими друзьями малыша. Цыплёнок Пи приглашает маленьких зрителей в мир логики и настольных игр, Волчонок У показывает занимательные игры с водой и прививает любовь к природе, Лисенок Айяяй знакомит ребят с физической культурой и предлагает идеи активного досуга, Котёнок Мур рассказывает о музыкальных инструментах и приглашает на концерты, Зайчонок Скок учит рисовать, а Курочка Коко объясняет важные социальные правила.
Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Цветняшки 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»

Всё