Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Первый сезон сериала-мюзикла «Цветняшки» — это увлекательные музыкальные истории, где главные герои, становятся настоящими друзьями малыша. Цыплёнок Пи приглашает маленьких зрителей в мир логики и настольных игр, Волчонок У показывает занимательные игры с водой и прививает любовь к природе, Лисенок Айяяй знакомит ребят с физической культурой и предлагает идеи активного досуга, Котёнок Мур рассказывает о музыкальных инструментах и приглашает на концерты, Зайчонок Скок учит рисовать, а Курочка Коко объясняет важные социальные правила.

Смотри, повторяй, развивайся!



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