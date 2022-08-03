Верёвочка
Wink
Детям
Цветняшки
1-й сезон
Верёвочка
8.82021, Верёвочка
Мультсериалы, Мюзикл0+

Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Сколько игр для малыша можно придумать с обычной верёвочкой? В этой серии Лисёнок Айяяй и его друзья покажут идеи простых игр, для которых понадобится всего лишь верёвочка и весёлые песенки «Цветняшек». На красной страничке Лисёнок Айяяй вместе с друзьями осваивают прыжки, развивают ловкость и координацию, играя в подвижные игры. Также в серии герои покажут малышу, как важно уметь поделиться чем-либо со своими друзьями.

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Цветняшки»