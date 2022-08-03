Сколько игр для малыша можно придумать с обычной верёвочкой? В этой серии Лисёнок Айяяй и его друзья покажут идеи простых игр, для которых понадобится всего лишь верёвочка и весёлые песенки «Цветняшек». На красной страничке Лисёнок Айяяй вместе с друзьями осваивают прыжки, развивают ловкость и координацию, играя в подвижные игры. Также в серии герои покажут малышу, как важно уметь поделиться чем-либо со своими друзьями.

