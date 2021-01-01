8.82021, Пасмурный день
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн
О сериале
Сегодня на красной страничке туман, прохладно и капает дождик. Настоящая поздняя осень. Лисёнок Айяяй замёрз и Капельки-Цветняшки напоминают ему, что для прогулок в холодную осеннюю пору нужно теплее одеваться. Лисёнок Айяяй и его друзья надевают шапочки, дождевики и сапожки. Теперь можно смело отправляться на прогулку и весело поиграть. Лисёнок приглашает поиграть в игру — вспомнить, какие части тела он уже знает. Повторяйте эту игру вместе с малышом при просмотре мультфильма.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская