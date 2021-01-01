Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Сегодня на красной страничке туман, прохладно и капает дождик. Настоящая поздняя осень. Лисёнок Айяяй замёрз и Капельки-Цветняшки напоминают ему, что для прогулок в холодную осеннюю пору нужно теплее одеваться. Лисёнок Айяяй и его друзья надевают шапочки, дождевики и сапожки. Теперь можно смело отправляться на прогулку и весело поиграть. Лисёнок приглашает поиграть в игру — вспомнить, какие части тела он уже знает. Повторяйте эту игру вместе с малышом при просмотре мультфильма.



